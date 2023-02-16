Ссоры звезд, которые попали на видео: как Лопес вычитала Аффлека, а Меган Фокс воспитывала жениха

Знаменитости всегда пытаются показывать поклонникам картинку идеальной жизни, где нет ссор, споров и недоразумений.

Впрочем, это не всегда так. В семьях звезд тоже бывают неурядицы. Как бы они ни хотели это скрыть, назойливые папарацци успеют снять ту или иную ссору на видео. Более того, иногда знаменитости и сами не прочь опубликовать соответствующий ролик.

Редакция сайта ТСН.ua собрала последние пять самых громких ссор с участием звезд, которые попали на видео и развирусились в Сети.

Словесная перепалка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Словесная перепалка между супругами возникла на церемонии награждении премии "Грэмми". Вероятно, Бен не очень хотел идти на мероприятие, но его жена настояла. На протяжении всей церемонии "Грэмми" Аффлек сидел с таким выражением лица, что невооруженным глазом было видно, что он скучает. Очевидно, такое поведение мужа не понравилось Дженнифер, и между ними возникла словесная перепалка.

В Сети развирусилось видео, где Аффлек что-то шепчет на ухо Лопес, а она на это резко реагирует. Похоже, певица начала грубо спорить с мужем. Однако, когда супруги заметили, что их снимают на видео, то сразу сделали нейтральное выражение лица.

Кстати, впоследствии эксперты даже расшифровали, о чем именно пара тогда говорила.

Ben Affleck worrying if P Diddy был играть в 50 Years of Hip Hop …. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) 6 февраля 2023

"Прекрати. Будь более дружным, более мотивированным", — попросила мужа Лопес.

"Могу", — коротко ответил Аффлек.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly спорят на "Грэмми"

В последнее время вокруг отношений пары распространяется множество сплетен. Поговаривают, что Machine Gun Kelly предал Меган Фокс, а она об этом узнала. Хотя сама пара пока не комментирует сплетни, однако они своим поведением намекают, что между ними действительно что-то произошло.

В частности, на церемонии "Грэмми-2023", куда Меган пришли с сотрясением мозга и поломанным запястьем, влюбленные что-то бурно обсуждали. Этот инцидент был снят на камеру. На видео Меган из-за чего-то ссорилась с женихом, словно вычитывала его. В Сети уже успели расшифровать их разговор.

Ссоры Шакиры с экс-свекровью

Неприятный инцидент между Шакирой и ее бывшей свекровью Монсеррат Бернабеу произошел еще в 2016 году, однако только недавно появился ролик. На видео мать Жерара Пике хватает исполнительницу за лицо и пальцем приказывает молчать. Однако впоследствии их разговор продолжается в обычном тоне. Тем временем Жерар Пике стоял и спокойно за этим наблюдал, не сказав ни слова.

Бритни Спирс ссорится с детьми

Бывший муж певицы Кевин Федерлайн тоже лишь с годами опубликовал видео, на которых показал, как Бритни обращалась с их сыновьями. Таким образом, он хотел доказать, насколько противоречивыми были отношения певицы с детьми и почему они с ней не общаются.

В первом ролике Бритни спорит с сыновьями, выкрикивая: "Это мой дом, я хочу зайти сюда и дать тебе лосьон для лица, потому что оно огрубевшее, а ты мне говоришь только: "Все хорошо", "все хорошо". "Нет, это не хорошо". Лучше вам всем начать уважать меня, вы поняли?".

Далее артистки на видео говорит следующее: "Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, ладно? Будьте ко мне добры. Вы понимаете?".

Кевин удалил эти видео из Instagram, однако их успело сохранить издание TMZ.

На втором видео артистка забрала у сына телефон из-за того, что он во время поездки в автомобиле не обул обувь. Ребята начали из-за этого спорить с мамой.

Том ХЭнкс вступился в жену

Звезда Голливуда Том Хэнкс славится своей доброжелательностью и спокойным характером, однако, если дело не касается его жены. В прошлом году папарацци вывел актера из себя, когда толкнул Риту Уилсон. Тогда жена Хэнкса потеряла равновесие от неожиданности и закричала. Тома это разозлило не на шутку. Он не удержался и, не подбирая слов, сказал папарацци все, что о них думает. Инцидент был снят на видео и опубликован в Сети.

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