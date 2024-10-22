Стал актером и снимается в сериалах: как выглядит старший сын Алексея Нагрудного и чем занимается

Сыну актера – Александру Горошкову – сейчас 17 лет.
С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина" выходит драматическая история "Лікарка за покликанням", основанная на реальных событиях, что происходили в "Охматдете" в первые 50 дней полномасштабного вторжения.
Главные роли исполняют известные украинские актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников. Кроме того, к актерскому составу присоединился 17-летний Александр Горошков – первенец звезды сериала "Жіночий лікар. Нове життя" Алексея Нагрудного. В сериале он играет 14-летнего Максима, сына главных героев, который переживает сложные семейные конфликты и стремится помирить своих родителей.
Александр уже не новичок в киноиндустрии, ведь на его счету более 14-ти проектов. Он начал сниматься еще с 8 лет и уже успел получить важный опыт. Хотя многие актеры не любят просматривать себя на экране, Александр признается, что ему это интересно. Это позволяет увидеть ошибки и работать над усовершенствованием своих актерских навыков.
"Результат мне нравится, но есть над чем работать", — лаконично ответил Александр о своей работе в сериале "Лікарка за покликанням".
Актер признается, что дома пытается отвлечься от работы: "Дома я стараюсь отдыхать от работы, поэтому редко обсуждаю профессиональные темы. Но с одногруппниками мы всегда общаемся о работе на съемочной площадке и на сцене".
Александр учится на втором курсе Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Как ранее рассказывал Алексей Нагрудный, сын самостоятельно выбрал свой профессиональный путь.
Александр тоже работает в театре. В 2023 он сыграл одну из главных ролей в детском интерактивном спектакле Magical Story, а также является приглашенным актером в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Как признается Александр, театр – это для него особое место.
"Если выбирать между кино и театром, то я выберу театр. От зрителей на сцене я получаю огромную энергию, что доставляет мне настоящее удовольствие", — рассказал актер.
Увидеть старшего сына Алексея Нагрудного можно в сериале "Лікарка за покликанням" в 20:00 на "1+1 Украина" с понедельника по четверг.
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