Стал известен состав первой звездной команды в шоу "Маскарад" на 1+1

Смотрите "Маскарад" на телеканале 1+1 уже скоро.

Стартовали съемки второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад", где звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения, скрываясь за образами фантастических героев, демонстрируют скрытые таланты: танцы, акробатика, иллюзионизм, прыжки на батуте и другие способности.

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. Сегодня стали известны имена звезд из первой тройки. Соревноваться за звание чемпиона "Маскарада" будут телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и актер и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды.

Состав первой звездной команды в шоу "Маскарад" / пресс-служба канала "1+1"

"Я с нетерпением жду старт шоу, в прошлом году я была в роли Дракоши, а сейчас хочу посмотреть на шоу с другой стороны. Тем более, в этом сезоне звезды будут демонстрировать свои скрытые таланты, показывать неожиданные номера и сложные цирковые постановки. Хочу узнать о своих коллегах больше. Уверена, что буду в восторге, как и все зрители "Маскарада", — сказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Напомним, за право первыми открыть артиста, который скрывается в костюме загадочного героя, команды будут соревноваться в конкурсе "липсинк батл". Зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.

пресс-служба канала "1+1"

"Я благодарна проекту "Маскарад", что могу прикоснуться к такому формату. Уже сейчас могу сказать, что у нас очень сильная команда. Мы даже придумали стратегию, которая, возможно, поможет нам прийти к успеху. Юрий Ткач — это один из самых смешных артистов комического жанра. Он возьмет на себя весь юмор. Мы даже назвали его главным "сердечком" команды. А Юля Санина — это безусловно талантливая артистка, которая считывает все профессиональные навыки людей. Надеюсь, что большинство артистов, которые будут в образах, когда-либо были у меня на интервью. Последние 22 года я пристально наблюдала за украинским шоу-бизнесом и хорошо считала привычки и манеры большинства артистов, поэтому надеюсь, мне это поможет отгадать максимальное количество участников", — прокомментировала свое участие Маша Ефросинина.

Ведущий шоу "Маскарад" Тимур Мирошниченко / пресс-служба канала "1+1"

Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время.

Кроме того, зрителей удивит масштабная и высокотехнологичная сцена, которая поможет зрителям в зале и у телеэкранов вполне окунуться в атмосферу яркого шоу от создателей проектов "Танцы со звездами", "Голос страны", "Липсинк баттл". Благодаря панорамному расположению светодиодных экранов, зрители смогут максимально погрузиться в действие на сцене.

Смотрите "Маскарад" на телеканале 1+1 уже скоро.

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