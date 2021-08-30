Стала известна дата нового сезона "ЖЗЛ" на телеканале 1+1

Макаревич расскажет о молодой жене, а Брежнева — о браке с Меладзе.

Уже 6 сентября в 9:25 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона проекта о жизни известных людей "ЖВЛ".

Звездные ведущие — певица, участница "Женского Квартала" Вера Кекелия и актер Богдан Юсипчук — поделятся эксклюзивными историями из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов — людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках.

Ведущая ЖЗЛ Вера Кекелия / пресс-служба канала "1+1"

Зрителей ждут сенсационные интервью. Мама Андрея Кузьменко впервые откроет новые подробности гибели ее сына. Певица Анастасия Приходько откровенно расскажет о своем муже, а артист Андрей Макаревич познакомит с молодой женой. Всемирно известный певец Алессандро Сафина признается, почему никогда не женится, а эпатажный певец MELOVIN расскажет, как решился осуществить каминг-аут. Голкипер, капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов эксклюзивно для ЖВЛ покажет жену с детьми, а Вера Брежнева впервые расскажет, как живет в браке с Константином Меладзе.

Ведущий ЖЗЛ Богдан Юсипчук / пресс-служба канала "1+1"

Кроме впечатляющих интервью и репортажей из самых громких событий в шоу-бизнесе, в новом сезоне зрителей ждет новая откровенная рубрика "Спасибо маме (папе)". В ней известные люди честно рассказывают о самых дорогих людях, вспоминают, как веселые, так и драматические события в отношениях с родителями. В ближайших выпусках "ЖВЛ" о своих мамах расскажут артистка NK, певица и участница звездной команды шоу "Маскарад" Юлия Санина, певица Алина Гросу и певец MELOVIN, а также телеведущая Маша Ефросинина.

Также в новом сезоне появится рубрика "Что в машине" — обзор звездного салона, своеобразный чек на чистоту и порядок, а также на знание своего авто и что в нем лежит. Звезд ждет небольшой экзамен — могут ли они переодеться в салоне, а также тест-драйв.

Одна из любимых рубрик зрителей "Что в шкафу", в которой заглядывают в гардероб известных людей обновится, а вот что именно изменится — смотрите уже в выпусках "ЖВЛ" с 6 сентября в 9:25 на телеканале "1+1".

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