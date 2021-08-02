Стала известна дата премьеры нового сезона "Танцев со звездами" на 1+1

Танцевальное шоу покажут уже в сентябре.

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Сегодня стала известна дата долгожданной премьеры. Так, зрители увидят первый прямой эфир "Танцев со звездами" уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1. Об этом стало известно из атмосферного промо-ролика, в котором появились новые звездные участники сезона: юмористка и звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, капитан команды "Стояновка" в "Лиге Смеха" Иван Люленов и актер Константин Войтенко. В видео звезды появились на рассвете среди цветущего леса и исполнили несколько чарующих движений.

Напомним, что в сети продолжается #танціззіркамиchallenge — традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Анастасия Оруджова / пресс-служба канала "1+1"

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

Иван Люленов / пресс-служба канала "1+1"

Олег "Фагот" Михайлюта / пресс-служба канала "1+1"

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" — зрители узнают скоро.

Над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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