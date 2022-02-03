Стала известна причина самоубийства 30-летней "Мисс США-2019", которая выпрыгнула из 60-этажного небоскреба

Мать девушки вышла на связь с ее поклонниками.

Мать 30-летней "Мисс США-2019" Чесли Крист, которая неделю назад выпрыгнула из окна 60-этажного небоскреба, Эйприл Симпкинс вышла на связь с поклонниками девушки.

На странице в Instagram женщина опубликовала ряд фотографий с покойной дочерью, а также назвала причину смерти Чесли. По словам Эйприл, Чесли страдала от высокофункциональной депрессии — состояния, когда внешне человек выглядит так, будто у него все хорошо, однако внутри он заполнен глубокой тоской, заниженной самооценкой, страдает от расстройств сна, отсутствия аппетита.

Чесли Крист с мамой / instagram.com/aprils_hr

"Я никогда не знала такой глубокой боли. Я изменилась навсегда. Сегодня было официально подтверждено то, о чем догадывались наша семья и друзья, и что стало причиной смерти моей милой девочки Чесли. Хотя в это трудно поверить, это правда. Чесли вела как общественную, так и личную жизнь. В своей личной жизни она имела дело с высокофункциональной депрессией, которую она скрывала от всех, учитывая меня, свое ближайшее доверенное лицо", — рассказала мать девушки.

Чесли Крист с мамой / instagram.com/aprils_hr

Отметим, что за год до самоубийства Чесли Крист признавалась, что страдает от критики общества. Девушку, в частности, травили за возраст, поскольку она победила на "Мисс США-2019" в 28 лет и этим установила рекорд. Кроме того, модель делилась, что у нее есть страх, что ей "уже не хватает времени, чтобы быть значимой".

Чесли Крист 2019 стала "Мисс США" / instagram.com/aprils_hr

"Каждый раз, когда я говорю: "Мне исполняется 30", — я немного съеживаюсь.. Иногда мне удается успешно замаскировать эту неприятную реакцию взволнованностью; в других случаях мой энтузиазм кажется пустым, как плохая игра... 30 лет чувствуются как холодное упоминание о том, что у меня заканчивается время, чтобы иметь значение в глазах общества", – делилась Чесли незадолго до смерти.

Страдала модель и ведущая и от критики в сторону ее тела, мол, "оно слишком мужское и перекачанное". Откровенно Крист никогда не говорила о психологических проблемах, впрочем, признавалась, что в 2019 году посещала психолога.

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