Стала известна причина смерти звезды "Секса в большому городе" Уилли Гарсона

Актер умер в возрасте 57 лет.

Стало известно, почему умер американский актер Уилли Гарсон, больше известный по роли Стэнфорда Блатч в "Сексе в большом городе" и Моззи в "Белом воротничке".

Артист умер в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. В The New York Times был опубликован некролог Уилли, где семья актера рассказала о его болезни.

Стала известна причина смерти Уилли Гарсона / Associated Press

"Его невестка, Нина Тасслер, сообщила, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы", — говорится в статье.

Также отмечается, что Гарсон ушел из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Отметим, что Вилли Гарсон умер 21 сентября. В этом году актер успел сняться в продолжении культового шоу "Секс в большом городе" "And Just Like That".

Напомним, недавно стало известно, что у Андрея Данилко умерла мама. Женщина ушла из жизни в прошлом году.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку