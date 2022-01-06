Стали известны имена участников нацотбора на "Евровидение-2022" — СМИ

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 января.
Стали известны имена артистов, которые примут участие в нацотборе на " Евровидение-2022 ".
К слову, организаторы нацотбора пока не давали никакой информации об участниках. Впрочем, издание MUZVAR сообщило имена тех артистов, которые уже подали заявки на участие в конкурсе.
Представлять Украину на "Евровидении-2022" хотят такие артисты:
- Wellboy
- Uliana Royce
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Алина Паш
- Michael Soul
- SOWA
- ТОНКА
- ROXOLANA
- Nazar YA
- София Иванько
- София Шанти
- LAURA MARTI
- Eria
- IDXO
Также принять участие в нацотборе предлагали Анне Тринчер и LAUD. Певица отказалась, а вот исполнитель еще не определился.
Отметим, сейчас проверяют, не выступали ли артисты, которые подали заявки на участие в конкурсе, в России, Беларуси и на оккупированных территориях.
Напомним, заявки на участие в нацотборе будут приниматься до 10 января, а 24 января будут объявлены финалисты конкурса.
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