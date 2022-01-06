Стали известны имена участников нацотбора на "Евровидение-2022" — СМИ

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 января.

Стали известны имена артистов, которые примут участие в нацотборе на " Евровидение-2022 ".

К слову, организаторы нацотбора пока не давали никакой информации об участниках. Впрочем, издание MUZVAR сообщило имена тех артистов, которые уже подали заявки на участие в конкурсе.

Представлять Украину на "Евровидении-2022" хотят такие артисты:

Wellboy

Uliana Royce

hurtom

GORIM!

Cloudless

Wellboy / Пресс-служба Wellboy

Алина Паш

Michael Soul

SOWA

ТОНКА

Алина Паш / Lewin

ROXOLANA

Nazar YA

София Иванько

София Шанти

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

LAURA MARTI

Eria

IDXO

LAURA MARTI / lauramarti_official

Также принять участие в нацотборе предлагали Анне Тринчер и LAUD. Певица отказалась, а вот исполнитель еще не определился.

Отметим, сейчас проверяют, не выступали ли артисты, которые подали заявки на участие в конкурсе, в России, Беларуси и на оккупированных территориях.

Напомним, заявки на участие в нацотборе будут приниматься до 10 января, а 24 января будут объявлены финалисты конкурса.

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