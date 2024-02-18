Сталкер Златы Огневич снова выследил ее: артистка показала видео встречи со своим обидчиком

Украинская певица Злата Огневич рассказала о неприятной встрече со своим преследователем.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила видео, как увидела сталкера возле своего дома. Мужчина ждал, пока Злата выйдет из подъезда. Когда артистка включила телефон, чтобы заснять своего обидчика, тот начал говорить, чтобы Огневич закрыла дверь его авто и вообще не трогала его, потому что он оказался тут случайно:

“Ты сошла с ума, что ли? Что ты хочешь? Я на доставку приехал, понимаешь? У тебя что, есть вопросы? Я тебя трогаю? Я приехал на доставку”, – начал говорить сталкер Огневич.

В свою очередь артистка попросила злоумышленника прекратить ее преследовать, или она снова обратится в полицию.

Злата Огневич снова встретилась с мужчиной, который преследует ее пять лет

Отметим, что этот мужчина преследовал Злату Огневич больше пяти лет. В январе 2022 года сталкера задержала полиция и запретила ему приближаться к певице.

Напомним, что в 2020 году преследователь Огневич угрожал ей и ее семье. Он прямо во время интервью журналистам подтвердил, что действительно преследует исполнительницу и говорил, что убьет ее.

"Говорил, да... Говорил, что я ее убью", — сказал тогда мужчина с улыбкой на лице.

Тогда же он вспомнил, как впервые напал на Злату после ее концерта:

"Звал ее: "Злата, подожди пожалуйста. Бежать начала. Я не схватил, взял за руку просто. Я считаю, что это не нападение. Нападение – это когда руки синие, синяки, избитый человек. Когда оно видно. А так. Она не в настроении, наверное, была", — сказал сталкер.

Однажды мужчина угрожал "завалить" певицу, если еще раз увидит ее по ТВ.

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