Сталлоне – подтяжку лица, Суровцев – уши: звездные мужчины, которые сделали пластику

Кто-то избавился от недостатков, а кто-то слишком перестарался до неузнаваемости.

По статистике, больше женщин прибегают к пластической хирургии, чем мужчин.

Впрочем, многим знаменитым представителям сильной половины человечества тоже хочется всегда выглядеть молодыми и красивыми. Вот только кто-то из звезд смог избавиться от недостатков, а кто-то слишком перестарался до неузнаваемости.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об известных мужчинах, которые сделали пластические операции.

Алексей Суровцев

Украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев в юности сделал отопластику. Так, участнику "Танцев со звездами" не нравилось то, что он был лопоухим, поэтому решил изменить свою внешность. Артист откорректировал свои уши, сделав их меньшими.

Алексей Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Дуэйн "Скала" Джонсон

О мускулистом теле "Скалы" мечтают миллионы мужчин, в частности тех, кто занимается бодибилдингом. Впрочем, здесь не обошлось без пластики. Как признался актер и рестлер в 2005 году, он прибег к операции, чтобы избавиться от гинекомастии — патологии, связанной с увеличением грудных желез.

Дуэйн Джонсон / instagram.com/therock

Также звезда перенес немало операций из-за травм. В частности, из-за оторванного от таза квадрицепса, оторванной большой приводящей мышцы, тройной грыжи, разрыва ахиллова сухожилия, реконструкцию плеча. В списке знаменитости также четыре операции на колене.

Джош Хатчерсон

Американский актер и продюсер Джош Хатчерсон прибег к ринопластике 9 лет назад, когда ему было 19. Знаменитость, наиболее известный по роли Пита Мелларка в "Голодных играх", исправил сломанный нос.

Джош Хатчерсон / Associated Press

Несмотря на то, что изменения практически незаметны, Джош признался в операции в своем Twitter.

just had surgery to fix my broken nose. recovery sucks...hank god for marathon on lifetime... #theclientlist thanks @thereal_jlh — Josh Hutcherson (@jhutch1992) May 9, 2012

Оззи Осборн

В 2005 году Оззи признался, что делал ринопластику и подтяжку лица. Артист поделился, что "новое" лицо придало ему уверенность в себе.

Оззи Осборн (2000, 2007, 2020) / Associated Press

Микки Рурк

А вот звезда ленты "Девять с половиной недель" Микки Рурк обезобразил себя пластикой. Актер из красивого и сексуального мужчины стал пародией на самого себя.

Микки Рурк / Associated Press

Кстати, знаменитости пришлось лечь под нож хирурга после травм, поскольку он был боксером. Сейчас Микки совсем не похож на себя молодого.

instagram.com/mickey_rourke_

Рэй Лиотта

Американский актер Рэй Лиотта, как и Рурк, настолько часто прибегал к пластике, что теперь его лицо кажется неподвижным.

Рэй Лиотта (2007, 2021) / Associated Press

Майкл Дуглас

Как ни странно, но актер Майкл Дуглас также обращался к пластическим хирургам. Актер делал подтяжку лица перед свадьбой с Кэтрин Зетой-Джонс, которая младше его на 25 лет.

Майкл Дуглас / Associated Press

Ради любимой звезда стремится выглядеть помладше до сих пор. Даже сейчас, в 77 лет, он в хорошей форме. Говорят, что Дуглас делал подтяжку еще несколько раз.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Сильвестр Сталлоне

Легендарный актер, звезда "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне еще в 90-е сделал подтяжку лица. Знаменитость исправил асимметрию, появившуюся у него в результате родовой травмы, из-за которой пострадали лицевые нервы.

Сильвестр Сталлоне (1979, 2004, 2014) / Associated Press

Заметим, недавно украинский блогер, жених певицы Анны Тринчер – Александр Волошин – удивил поклонников, увеличив губы.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Как объяснил звезда Сети впоследствии, он это сделал потому, что проиграл спор.

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