Сталлоне – подтяжку лица, Суровцев – уши: звездные мужчины, которые сделали пластику

Кто-то избавился от недостатков, а кто-то слишком перестарался до неузнаваемости.
По статистике, больше женщин прибегают к пластической хирургии, чем мужчин.
Впрочем, многим знаменитым представителям сильной половины человечества тоже хочется всегда выглядеть молодыми и красивыми. Вот только кто-то из звезд смог избавиться от недостатков, а кто-то слишком перестарался до неузнаваемости.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об известных мужчинах, которые сделали пластические операции.
Алексей Суровцев
Украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев в юности сделал отопластику. Так, участнику "Танцев со звездами" не нравилось то, что он был лопоухим, поэтому решил изменить свою внешность. Артист откорректировал свои уши, сделав их меньшими.
Дуэйн "Скала" Джонсон
О мускулистом теле "Скалы" мечтают миллионы мужчин, в частности тех, кто занимается бодибилдингом. Впрочем, здесь не обошлось без пластики. Как признался актер и рестлер в 2005 году, он прибег к операции, чтобы избавиться от гинекомастии — патологии, связанной с увеличением грудных желез.
Также звезда перенес немало операций из-за травм. В частности, из-за оторванного от таза квадрицепса, оторванной большой приводящей мышцы, тройной грыжи, разрыва ахиллова сухожилия, реконструкцию плеча. В списке знаменитости также четыре операции на колене.
Джош Хатчерсон
Американский актер и продюсер Джош Хатчерсон прибег к ринопластике 9 лет назад, когда ему было 19. Знаменитость, наиболее известный по роли Пита Мелларка в "Голодных играх", исправил сломанный нос.
Несмотря на то, что изменения практически незаметны, Джош признался в операции в своем Twitter.
just had surgery to fix my broken nose. recovery sucks...hank god for marathon on lifetime... #theclientlist thanks @thereal_jlh— Josh Hutcherson (@jhutch1992) May 9, 2012
Оззи Осборн
В 2005 году Оззи признался, что делал ринопластику и подтяжку лица. Артист поделился, что "новое" лицо придало ему уверенность в себе.
Микки Рурк
А вот звезда ленты "Девять с половиной недель" Микки Рурк обезобразил себя пластикой. Актер из красивого и сексуального мужчины стал пародией на самого себя.
Кстати, знаменитости пришлось лечь под нож хирурга после травм, поскольку он был боксером. Сейчас Микки совсем не похож на себя молодого.
Рэй Лиотта
Американский актер Рэй Лиотта, как и Рурк, настолько часто прибегал к пластике, что теперь его лицо кажется неподвижным.
Майкл Дуглас
Как ни странно, но актер Майкл Дуглас также обращался к пластическим хирургам. Актер делал подтяжку лица перед свадьбой с Кэтрин Зетой-Джонс, которая младше его на 25 лет.
Ради любимой звезда стремится выглядеть помладше до сих пор. Даже сейчас, в 77 лет, он в хорошей форме. Говорят, что Дуглас делал подтяжку еще несколько раз.
Сильвестр Сталлоне
Легендарный актер, звезда "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне еще в 90-е сделал подтяжку лица. Знаменитость исправил асимметрию, появившуюся у него в результате родовой травмы, из-за которой пострадали лицевые нервы.
Заметим, недавно украинский блогер, жених певицы Анны Тринчер – Александр Волошин – удивил поклонников, увеличив губы.
Как объяснил звезда Сети впоследствии, он это сделал потому, что проиграл спор.
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