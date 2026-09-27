Сталлоне впервые признался в булимии и шокировал последствиями употребления стероидов: "Принимаю кучу таблеток"

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

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Популярный американский актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне впервые признался в своей булимии и шокировал последствиями употребления стероидов.

Звезда Голливуда славился невероятной физической формой. Актер активно снимался в боевиках, которые требовали от него накачанного тела. Сильвестр Сталлоне упорно тренировался в зале, следил за питанием. В конце концов это переросло в одержимость. Артист пытался удержать ту форму, которой добился, что даже на фоне этого начал страдать от булимии, о чем он впервые рассказал в интервью New York Times.

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«Дошло до того, что я стал больным булимией. Во время съемок „Рокки 3“ мой уровень жира в организме снизился до 2,6 процента, и я ничего не мог удержать в себе. Или я не хотел удерживать, потому что стал настолько одержим идеей поддерживать эту форму», — вспоминает актер.

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Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

В конце концов, Сильвестр Сталлоне избавился булимии. Однако, чтобы поддерживать спортивную форму, он начал употреблять стероиды. Хотя актер пытался осторожно это делать, но признается, что получил «ужасные последствия». Даже сейчас после всех экспериментов над своим телом звезде Голливуда приходится принимать таблетки, чтобы держаться на ногах.

«Я вроде бы в форме, но, знаете, у меня всевозможные проблемы, я принимаю кучу таблеток, чтобы держаться на ногах, ну, знаете, такие вещи. Это дается страшной ценой», — делится актер.

Кстати, Сильвестр Сталлоне тоже вспомнил, когда снизил требования к своему телу. Случилось это в 1997 году, когда он сыграл в фильме «Полицейские».

Напомним, недавно украинский юморист Владимир Жогло похудел на 65 кг с помощью операции по уменьшению желудка. Шоумен раскрыл, как поддерживает свое тело в форме после хирургического вмешательства.

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