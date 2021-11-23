Стало известно, будет ли Юлия Санина тренером в новом сезоне шоу "Голос країни"

Стало известно, будет ли Юлия Санина тренером в новом сезоне шоу "Голос країни"

Артистка лично ответила.

Вскоре начнется 12-й сезон главного вокального шоу "Голос країни", в котором четверо суперзвезд-тренеров соревнуются за самые мощные голоса участников.

В апреле наставница Тина Кароль заявила, что 11-й сезон был ее последним в этом проекте. Тогда артистка даже сказала, кому отдала бы свое тренерское кресло. Так, звезда хотела, чтобы ее место заняла фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

В ответ на это Юлия впоследствии заявила, что не прочь стать звездным тренером.

А на днях фанаты поинтересовались, станет ли артистка наставницей в 12-м сезоне. Впрочем, Санина дала отрицательный ответ.

"Нет. Несмотря на мою открытость к проекту, продюсеры выбрали другую артистку", – отметила певица.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Кто именно станет тренерами нового сезона, пока держится в тайне. Пока что известно, что в кастинге в этом сезоне уже приняли участие: дочь известного футболиста, победитель шоу "Голос Казахстана", наследственная гадалка, девушка, поющая песни на стихи Лины Костенко и полицейская.

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