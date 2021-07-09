Стало известно имя первой участницы шоу "Танцы со звездами"

Танцевальные способности на паркете будет демонстрировать Джамала.

Украинская певица Джамала, которая потрясла стройной фигурой на недавнем выступлении на Atlas Weekend, удивила фанатов новостью.

Исполнительница сообщила, что стала первой участницей пятого сезона танцевального проекта "Танцы со звездами". Артистка запустила традиционный #танціззіркамиchallenge — ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Об участии в шоу Джа сообщила на своей странице в Instagram, запустив #танціззіркамиchallenge. В видео певица в ярком костюме станцевала зажигательные движения дома, в гримерке, в машине и перед сценой. Артистка передала вызов певцу Фаготу. Примет ли он эстафету и выйдет ли на главный танцевальный паркет страны, станет известно уже скоро.

"Этот год для меня - новый этап, полный экспериментов и испытаний. В нем столько всего, что я никогда не делала раньше! Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я - участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Конечно, будут взлеты и падения. Но буду очень ждать, что вы меня поддержите во всех моих проявлениях. До встречи на Танцах", — прокомментировала Джамала.

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, пока держится в тайне.

Напомним, недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто зз танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" — зрители узнают скоро.

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