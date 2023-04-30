Стало известно, как экс-жена Брюса Уиллиса Деми Мур поддерживает больного деменцией актера

Бывшая жена голливудской звезды Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур, остается рядом с экс-мужем даже после разрыва.

После того, как у "крепкого орешка" диагностировали деменцию, Мур стала активно помогать его жене Эмми Хемминг и поддерживать семью Уиллиса.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

После разрыва бывшие супруги сохранили достаточно дружеские отношения, поэтому в сложное время Деми не оставила Брюса в беде. Как рассказали инсайдеры Radar Online, сейчас актриса пытается сделать все, чтобы жизнь больного Уиллиса была счастливой.

"Эмма благодарна за то, что Деми рядом. Ей было невероятно трудно справиться с заботой о Брюсе, их двумя маленькими дочерьми и горем, которое она чувствует. Так что Деми не наступает ей на пятки. Деми вмешалась, чтобы убедиться, что каждый праздник, день рождения и встреча проходят празднично", — поделился инсайдер.

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерьми / Фото: instagram.com/demimooreofficial

В день рождения Уиллиса Деми поделилась трогательным видео вместе с ним и вместе с Эммо устроила для него сюрприз от родных.

Напомним, что в феврале этого года у Брюса Уиллиса диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции – лобно-височную, лекарства от которой пока не существует. По прогнозам врачей, люди с таким диагнозом могут прожить пять-семь лет.

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