Стало известно, как Канье Уэст отреагировал на новые отношения Ким Кардашян: "Предала детей"

Рэпер недоволен стремительностью развития романа бывшей.

На днях стало изУэстно о романе светской львицы Ким Кардашян с комиком Питом Дэвидсоном.

Теледива еще не успела развестись с рэпером Канье Уэстом, как закрутила роман с на 13 лет младшим юмористом. На эти отношения экс-любимый Ким Канье отреагировал негативно. Об этом рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.

Так, исполнителя очень огорчает то, что отношения жены с другим так стремительно развиваются, а также, что Пит уже приходил в гости в дом его тещи Крис Дженнер. Пара отпраздновала день рождения Дэвидсона вместе с родными звездами.

"Он совсем не доволен тем, что Ким и Пит перешли на новый уровень, и он был очень расстроен тем, что Пита пригласили в дом Крис Дженнер. Это не правильно. Это дом бабушки их детей. Ким предала их", — говорится в сообщении.

Впрочем, ранее стало известно, что Кардашян нравится Дэвидсон тем, что он полная противоположность Уэста. В частности Insta-дива оценила то, что Пит всегда веселый, не переживает по пустякам и умеет просто радоваться жизни.

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