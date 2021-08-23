Стало известно, какой гонорар получит Джамала за выступление на саммите "Крымской платформы"

Стало известно, какой гонорар получит Джамала за выступление на саммите "Крымской платформы"

Артистка исполнила песню 1944.

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Джамала выступила на саммите "Крымской платформы", посвященный деоккупации аннексированного Россией полуострова.

Стало известно, какой гонорар получит исполнительница за исполненную песню 1944, с которой она победила на "Евровидении" в 2016 году. Так, звезде заплатит Государственное театрально-зрелищное агентство более 377 000 гривен. Об этом говорится на официальном сайте электронной системы государственных закупок Украины ProZorro.

prozorro.gov.ua

Напомним, 23 августа в Киеве открылся саммит "Крымской платформы", в котором принимают участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы. Саммит посвящен деоккупации аннексированного Россией полуострова.

По его результатам подписана совместная декларация, которая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для дальнейшей работы.

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