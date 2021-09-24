Стало известно, какой украинский фильм поборется за "Оскар"

Украинский оскаровский комитет выбрал ленту режиссера Натальи Ворожбит.

Сегодня стало известно, какой фильм от Украины поборется за победу на 94-й премии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм режиссера Натальи Ворожбит "Погані дороги". Об этом говорится на странице комитета в Facebook.

Среди претендентов также были картины "Відблиск", "Носоріг", "Стоп-Земля", "Чому я живий".

"В этом году отбор был по-настоящему конкурентным и драматичным: соревновались фильмы, у каждого из которых есть неоспоримые достоинства, необходимые для перспективного участия в оскаровской гонке", — сообщил председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк.

О фильме "Погані дороги":

Художественный фильм состоит из четырех новелл.

События происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Каждая из новелл рассказывает о сильных отношениях между людьми, которое возникли на фоне войны.

Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти, нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Первая история происходит на украинском блокпосте, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местную девушку. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как девушка на своей машине сбивает курицу и хочет рассчитаться с хозяевами, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все.

Напомним, недавно объявили победителей "Эмми-2021". Вручение телепремии происходило в Лос-Анджелесе.

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