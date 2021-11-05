Стало известно, когда и где состоится прощание с режиссером Виталием Малаховым

Знаменитость скончался 4 ноября.

Стало известно, когда состоится прощание с украинским режиссером Виталием Малаховым, который умер 4 ноября.

Как сообщила дочь народного артиста, телеведущая и актриса Даша Малахова, церемония состоится в Киеве 8 ноября в Театре на Подоле по адресу Андреевский спуск, 20. Прощание продлится с 12:00 до 15:00. Об этом она написала на странице Facebook.

Приглашаю вас на прощание с Виталием Малаховым, которое состоится в понедельник, 8 ноября, с 12:00 до 15:00 в Театре на Подоле по адресу: Андреевский спуск 20. Благодарю вас. Опубликовано Dasha Malakhova Пятница, 5 ноября 2021 г.

Отметим, 26 октября Виталия Ефимовича госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Ефимовичу должны были имплантировать искусственную почку. 4 ноября знаменитость ушел из жизни.

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. В 2008 году стал народным артистом Украины.

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