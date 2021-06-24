Стало известно, кто сыграет главную героиню сериала "Моя улюблена Страшко"

Роль Насти Глушко воплотит молодая украинская актриса Ирина Поплавская.

Телеканал "1+1" активно работает над премьерой нового украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко" — адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Сегодня стало известно, кто исполнит главную женскую роль в сериале. Роль Насти Глушко воплотит молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская.

пресслужба каналу "1+1"

Актрисе 24 года. Ирина родилась в Киеве, а первые 20 лет жила в Одессе. Выросла в семье врачей. Окончила актерскую мастерскую Льва Сомова. Роль в сериале "Моя улюблена Страшко" — первая и сразу главная роль актрисы.

Ирина украсила обложку издания "КП в Украине" и впервые дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о том, как прошла кастинг в сериал, какова ее героиня и как сама пережила буллинг в школе.

пресслужба каналу "1+1"

"Моя героиня Настя Глушко очень хорошая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильна. С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала немного странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек с бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, на то, что ее не воспринимают, Настя не теряет веру в то, что все получится. Мы стараемся показать - можно быть сильнее всех неприятностей, проблем, и нельзя позволять себя сломать. Нужно просто идти вперед", — делится актриса.

пресслужба каналу "1+1"

Также Ира вспомнила личную историю буллинга, которая во многом напоминает ситуацию, в которую попадает Настя Глушко в сериале.

"В школе обучение было для меня приоритетом номер один. Я хорошо училась, и были моменты, когда не давала списывать одноклассникам. В такие моменты ко мне не очень хорошо относились. Это не проявлялось физически, была только одна ситуация, когда толкнули и я упала. Больше - словесно, называли ботаном, задротом ... Надо просто на старте этих отвратительных процессов говорить, что ты сильнее, что ты владеешь ситуацией, а не она тобой. Тогда человек будет способен пережить любую боль, любую обиду и при этом не стать злым", — рассказала Ирина Поплавская.

пресслужба каналу "1+1"

"Мы несколько месяцев искали актрису на главную роль. На кастинге смотрели многих известных прекрасных актрис, но мы хотели найти ту девушку, которая сможет передать всю суть нашей новой героини. Она должна была вызвать чувство как соседская, хорошо знакомая девушка - немного наивная, трогательная, но с твердой жизненной позицией и убеждениями. Когда мы увидели Иру Поплавскую, то все переволновались за нее как за дебютантку, справится ли она. Но одновременно все запомнили именно ее и на каждой встрече возвращались к ее кастинг-пробам. В ней есть что-то нежное и магическое, она родная и близкая, но с несокрушимым характером и верой в добро. Хотя для актрисы это первая роль, она невероятно точно передает характер героини и ответственно подходит ко всем процессам на площадке. Зрители 1+1 уже совсем скоро познакомятся с нашей героиней и даже смогут подписаться на ее страницу в социальных сетях", — комментирует главный продюсер фильмов и сериалов "1 + 1" Алена Еремеева.

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинцев в большом городе, с их проблемами и вызовами. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала «Моя улюблена Страшко» на собственном примере покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

Над производством сериала по заказу "1+1" работает украинская кинокомпания "Кинороб". Генеральный продюсер от телеканала "1+1" — Максим Кривицкий, продюсеры — Елена Еремеева, Дарья Жукова, шоураннер — Нина Шулика.

пресслужба каналу "1+1"

Продюсеры от кинокомпании "Кинороб" — Егор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры постановщики — Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор — Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики — Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик — Андрей Гречишкин.

Напомним, саундтреком к сериалу стал новый хит группы KAZKA "Красива серцем". Премьера состоялась 11 июня.

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