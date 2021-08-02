Стало известно, кто выступит на концерте ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский"

Стало известно, кто выступит на концерте ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский"

На стадионе выступит много звезд украинского шоу-бизнеса.

К 30-летию независимости Украины для зрителей готовят грандиозный концерт на НСК "Олимпийский".

Как говорится на сайте мероприятия, вечером 24 августа начнется праздничное шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Список артистов, которые выступят на концерте:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Вопли Видоплясова

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Эльзы

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Потап

София Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябин

Кристина Соловий

ТНМК

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

GO_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

В сообщении говорится, что зрителей ждет также незабываемая хореография с участием десятков танцоров, чрезвычайные костюмы, огромные экраны, масштабное световое и дрон-шоу. А завершится музыкальное действие яркими фейерверками.

Стоимость билетов стартует от 200 до 2500 гривен.

Напомним, на концерте также должна была играть группа Green Grey. Они должны был исполнить свой легендарный хит "Под дождем", но коллектив исключили из списка. В Офисе президента объяснили, что такое решение было принято из-за некорректного высказывания участника группы о языковом законе и из-за неуважения к украинскому народу. Со своей стороны, музыкант прокомментировал свое скандальное видео.

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