Стало известно, кто заменил Оруджову в "Танцах со звездами"

Стало известно, кто заменил Оруджову в "Танцах со звездами"

Анастасия Оруджова не смогла продолжить участие из-за травмы.

Несмотря на то, что звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова покинула проект "Танцы со звездами", ее партнер Денис Самсон продолжает участие в шоу.

Так, вместо Насти будет бороться за кубок Александра Машлятина — коллега и партнерша Оруджевой в "Женском Квартале" и "Лиге Смеха". Саша также близкая подруга Насти.

Александра Машлятина / instagram.com/mashliatina

В этом эфире обновленная пара все же станцевала. Участники исполнили венский вальс. На подготовку у Александры было всего 4 дня.

Александра Машлятина и Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Судьи отметили, что Машлятина танцевала подозрительно хорошо.

"Такое впечатление, что ты тренировалась где-то несколько лет и просто ожидала, на всякий случай, а вдруг понадобится. Теперь тебе танцевать не за двоих и не за троих, а за весь "Квартал", — прокомментировал Влад Яма.

Похвалили танец и Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Также судьи выразили свои соболезнования по поводу неожиданного вылета Оруджовой и пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

Заметим, что пара на этой неделе получила иммунитет. Они не покидают шоу сегодня, однако свои оценки получают. Судьи оценили выступление в 15 баллов.

Напомним, участник "Танцев" KADNAY вспомнил своих бывших. Артист признался, что ему сложно построить новые отношения.

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