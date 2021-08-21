Стало известно, кто заменил ведущую Екатерину Осадчую в новом выпуске "Світського життя"

Выручить мамочку решила солистка группы KAZKA.

Стало известно, кто заменил ведущую Екатерину Осадчую, которая на днях родила третьего ребенка, в новом выпуске программы "Світське життя".

Так, пока новоиспеченная мама не может вернуться к работе, в новом выпуске ее заменит известная певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Артистка решила попробовать себя не только в роли танцовщицы в шоу "Танцы со звездами", но и телеведущей.

Об этом стало известно из Instagram-stories программы. На фото и видео, сделанных на фестивале художественных промыслов "Еtника", артистка появилась в зеленом костюме, берете и с микрофоном в руках.

Александра Зарицкая в роли ведущей программы "Светская жизнь" / instagram.com/svitsketv

Исполнительница взяла интервью у дзюдоистки Дарьи Билодид, певицы Ольги Горбачевой и солистки группы Go_A Екатерины Павленко.

Александра Зарицкая в роли ведущей программы "Светская жизнь" / instagram.com/svitsketv

"Друзья, я сегодня в роли Екатерины Осадчей снимаю "Світське життя", — поделилась также в своем Instagram Саша.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Напомним, Екатерина Осадчая через сутки после родов вышла в эфир и объявила новое время "Світського життя". Также ведущая сообщила, что засиживаться в декрете долго не планирует.

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