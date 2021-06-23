Стало известно о состоянии певицы МакSим, которая находится в искусственной коме

Стало известно о состоянии певицы МакSим, которая находится в искусственной коме

Несколько дней артистка подключена к аппарату ИВЛ.

Стало известно о состоянии российской певицы МакSим, которая уже несколько дней находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Как рассказала PR-менеджер артистки Яна Богушевская изданию StarHit, звезду пока не собираются отключать от аппарата искусственной вентиляции легких, поскольку значительных улучшений нет. Впрочем, врачам удалось сбить температуру под 40 до нормальных показателей.

"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", — сообщила Яна.

instagram.com/maksimartist

Сейчас за 38-летней Мариной Абросимовой (настоящее имя МакSим — Ред.) установлено круглосуточное наблюдение. Медики ежедневно проводят кучу анализов.

Напомним, недавно МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% пораженные легкие. При этом тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи говорят, что после серьезного ДТП, в которое звезда попала в 2018-м, у исполнительницы ослабленный организм. Состояние певицы сейчас затрудняет ряд проблем со здоровьем.

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