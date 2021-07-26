Стало известно, с кем певица Адель закрутила роман — СМИ

Артистка подогревает слухи об отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.

Популярная британская певица Адель, похоже, снова не одинока.

33-летняя артистка снова подогрела слухи о новом романе. Как пишет The Sun, звезда встречается с известным спортивным агентом Ричем Полом, который старше на 7 лет.

Так, именно с ним исполнительница неделю назад посетила финал матча NBA в Аризоне. После их появления вместе телеведущий Брайан Виндхорст рассказал в подкасте: "Рич Пол привез свою девушку на игру, чтобы она села рядом с Леброном. Его девушка — Адель".

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А на днях папарацци застали пару на двойном свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка. На фото, которые опубликовало издание, заметно, как Пол обнимал певицу, ласкал и касался ее волос. Они провели в заведении несколько часов и ушли около 23:00.

Артистка и агент пока не комментируют слухи о романе. Впрочем, инсайдеры уверяют, что они встречаются около двух месяцев.

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Заметим, Рич Пол — один из лучших спортивных агентов NBA. Так, он работал с такими звездами баскетбола: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Состояние вероятного бойфренда Адель оценивают в 46 млн долларов, а в прошлом году он вошел в список 10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes.

Напомним, в марте в этом году Адель официально развелась с мужем Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях восемь лет. Артистке приписывали ряд романов, в частности, с известным рэпером Skepta. Впрочем, впоследствии звезда опровергла эту информацию.

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