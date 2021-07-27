Стало известно, сколько миллионов долларов контролирует отец Бритни Спирс

Новый адвокат звезды подал в суд с просьбой передать контроль над ее финансами бухгалтеру и отстранить отца от опекунства.

Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэттью Розенгарт подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с требованием отстранить отца артистки Джейми Спирса от опекунства над ней.

В заявлении Мэттью ссылался на скандальное выступление исполнительницы в суде, когда она рассказала, что ей принудительно давали литий и запрещали иметь детей. Кроме того, адвокат требует, чтобы папа звезды больше не распоряжался имуществом знаменитости. Об этом пишет The New York Times.

Также в сообщении говорится, что состояние Бритни насчитывают около 59 млн долларов — более 27 млн наличные и 56 — безналичные активы. Этими средствами распоряжается Джейми.

"Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидные растраты состояния госпожи Спирс", — заявил Розенгарт.

Кроме того, по словам адвоката, Джейми ежемесячно платил себе как опекуну 16 тысяч долларов, а его дочь получала 14 000.

Мэттью Розенгарт просит суд передать контроль над финансами певицы аудитору Джейсону Рубину из Калифорнии, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунства.

Напомним, Бритни Спирс расскажет больше жутких подробностей об опекунстве отца. Артистка заявила, что о многом молчит.

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