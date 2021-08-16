Стало известно, сколько продлится реабилитация МакSим после тяжелой болезни — СМИ

Звезда будет восстанавливаться после болезни.

Певица МакSим, которую недавно выписали из больницы, пройдет курс реабилитации.

Об этом сообщает Telegram канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Исполнительницу отвезут в реабилитационный центр в Подмосковье. Там она будет находиться 21 день. Специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и помогать восстанавливаться после болезни.

Отметим, что певицу выписали из больницы 13 августа. Артистка сама попросила, чтобы ее отвезли домой. Она хотела увидеть детей и оправиться после пережитого.

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Напомним, что в июне МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Певица сдала тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. За несколько дней исполнительнице стало хуже и она попала в одну из московских клиник, где ей диагностировали пневмонию. Поскольку артистке было трудно дышать, врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Лишь в начале августа состояние исполнительницы улучшилось. Ее отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации и вывели из медикаментозного сна. Впоследствии МакSим впервые после комы вышла на связь с фанатами.

Отметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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