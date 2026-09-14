Станислав Боклан 40 лет в браке: что известно о его жене и как выглядят дети и внуки

Станислав Боклан и его семья

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Более четырех десятилетий Станислава Боклана и Наталью Кленину связывает брак, начавшийся с театрального знакомства. Актеры встретились в Мариуполе, когда каждый из них уже имел за плечами предыдущие отношения, однако именно эта встреча изменила их личную жизнь.

Зрители привыкли видеть Боклана в ярких образах харизматичных мужчин, однако вне сцены и камер актер совсем не стремится быть в центре внимания. О своей семье он говорит нечасто, хотя за годы бракосочетания вместе с женой они успели создать большую семью.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Станислава Боклана: его браке с Наталией Клениной, детях и внуках.

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Станислав Боклан с супругой / © instagram.com/boklanstas

История любви Станислава Боклана и Натальи Клениной

Свою будущую супругу Станислав Боклан встретил на театральной сцене. После учебы в Киеве актер вместе с первой женой, актрисой Еленой Дудич, по распределению оказался в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе. Там его пути пересеклись с Наталией Клениной.

Кленина родом из Челябинска. До переезда в Украину она работала в русском театре, а затем присоединилась к мариупольской театральной труппе. На тот момент Наталья также была замужем и воспитывала сына Кирилла. Для Боклана и Клениной это были вторые браки.

Станислав Боклан с супругой / © instagram.com/boklanstas

Подробности начала их романа актеры публично не раскрывали. Известно лишь, что впоследствии они стали супругами. Боклан воспитал сына Натальи как собственного, а их союз длится уже более четырех десятилетий.

Наталья Кленина — сколько ей лет и чем она занимается

Наталья Кленина также посвятила свою жизнь театру. Сейчас ей 67. Она актриса Киевского академического Молодого театра и время от времени появляется в кино и сериалах. Имеет звание Заслуженной артистки Украины.

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Супруги неоднократно работали вместе на съемочных площадках, а Боклан называет жену не только любимым человеком, но и своим другом и профессиональным советником. Более того, актер признавался, что часто спрашивает у Натальи ее мнение относительно собственных ролей. По словам Боклана, он ценит ее профессионализм и доверяет ее оценке.

Наталья Кленина / © молодий театр

Боклан также отмечал, что значительную часть своих успехов обязан именно жене. Он убежден, что крепкая семья — это совместная работа двух людей.

Дети и внуки Станислава Боклана — актер воспитал дочь и пасынка

У Станислава Боклана двое детей — дочь Мария от первого брака и пасынок Кирилл Думский, которого актер воспитывал вместе с Наталией Клениной как родного.

Мария Боклан получила актерское образование, однако непосредственно актерскую профессию не избрала. Она работает кастинг-директором в киноиндустрии. Кирилл Думский стал известным диджеем, а также имеет режиссерское образование. Чем он занимается сейчас — точно неизвестно, ведь мужчина ведет непубличный образ жизни.

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Мария Боклан

Пасынок Станислава Боклана — Кирилл Думский

Сам Боклан в свое время делился, что отказывал детей от актерской профессии, ведь знал, насколько непростым может быть этот путь. В то же время, он поддержал их выбор и гордится тем, чего они достигли.

В свою очередь Кирилл уже подарил Боклану и Клениной внуков — Демиду и Арину. Актер признавался, что с удовольствием наблюдает за тем, как растут внуки, однако не хочет заранее определять их будущее.

Станислав Боклан с внуками на съемках сериала «Папик-2» / © karavan.ua

Внуки Станислава Боклана / © karavan.ua

Секрет крепкого брака Станислава Боклана

Несмотря на более 40 лет, Боклан и Кленина редко демонстрируют семейную жизнь публично. Наталья почти не появляется с мужем на светских мероприятиях, а сам актер предпочитает не выносить подробности отношений в целом.

Когда Боклана спрашивали о секрете их длительного брака, он отвечал просто: «Не предъявлять претензий и не переделывать любящего человека».

Станислав Боклан с женой / © instagram.com/boklanstas

Судя по его рассказам, именно взаимное уважение, профессиональное партнерство и принятие друг друга помогли супругам сохранить отношения в течение десятилетий.

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