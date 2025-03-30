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Старшая дочь Брежневой похвасталась, как отпраздновала 24-летие в стиле гадания
Именинница разделила особый день с друзьями за границей.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой отмечает день рождения.
Сегодня, 30 марта, Соне Киперман исполнилось 24 года. Новый этап именинница встретила оригинальным образом. В своем фотоблоге дочь певицы показала, что по особому случаю собрала друзей на празднование в стиле гадания.
Так комната, где собирались друзья, была украшена свечами и цветами. Также на тарелках у гостей присутствовал еще один интересный декоративный элемент – меню в стиле карт Таро. На оригинальных открытках виднеется надпись "Королева Соня", а на оборотной стороне "24-й год Сони" и перечень блюд.
Вероятно, все знакомые именинницы придерживались дрескода. В частности, во время импровизированной фотосессии за столом было видно, что лук большинства состоял из белых оттенков. В конце магической атмосферы Соня показалась с тортом и задула свечи с танцами под энергичную песню.
Отметим, во время войны Соня Киперман проживает в США, где в прошлом году закончила обучение в одном из американских колледжей.
Напомним, недавно певица Джамала показала своих троих сыновей и какой сюрприз с мужем готовила для самого старшего Эмира в его день рождения.