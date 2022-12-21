Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур ждет первенца и показала круглый животик

Старшая дочь голливудских экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис поделилась радостной новостью.

Так, 34-летняя Румер объявила, что беременна первенцем. О своем интересном положении актриса сообщила довольно лаконично в своем Instagram. Старшая из дочерей Уиллиса запостила в фотоблоге серию черно-белых атмосферных кадров, на которых позирует с немалым округлым животиком. Все фото Румер сопроводила только смайлом в виде вишни.

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На фотографиях рядом с Румер также позирует ее бойфренд, музыкант Дерек Ричард Томас, нежно обнимающий любимую за животик. Будущий звездный дедушка пока публично никак не отреагировал на радостную новость. А вот будущая бабушка Деми Мур так прокомментировала грядущее пополнение в семье: "Вступаю в эру горячей сумасшедшей бабушки", — написала Мур в соцсетях.

Отметим, что у Брюса Уиллиса и Деми Мур есть три общих дочерей – 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. Как мы писали ранее, сейчас Брюс Уиллис находится не в лучшем состоянии. У голливудской звезды афазия – знаменитость все реже узнает родных и не всегда понимает, что они ему говорят. Учитывая состояние своего здоровья, Брюс Уиллис составил завещание, из которого стало понятно, кому из его родных какая часть его достатка достанется.

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