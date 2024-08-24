Старшая дочь Брюса Уиллиса разошлась с бойфрендом через год после рождения у них первенца

Старшая дочь голливудских экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур – Румер Уиллис – рассказала об изменениях в личной жизни.

35-летняя Румер разошлась с бойфрендом, музыкантом Дереком Ричардом Томасом после четырех лет отношений. Об этом стало известно из Instagram знаменитости, где в ответ на один из вопросов фанатов она заявила, что сейчас воспитывает свою годовалую дочь Луэтту сама. Несмотря на недоразумения внутри пары, они остались друзьями, чтобы дать счастливое будущее общему ребёнку. По словам дочери Уиллиса, она очень благодарна Дереку за чудесного первенца.

"Я мама-одиночка и занимаюсь общим отцовством (с Дереком – прим. ред.). Я очень благодарна за Лу. Она – лучшее, что есть в моей жизни. Я безгранично благодарна, что смогла найти время в этих отношениях, чтобы она появилась в моей жизни", — отметила Румер Уиллис.

Румер Уиллис заявила о расставании с Дереком Ричардом Томасом / Фото: instagram.com/rumerwillis

Пара была вместе с 2020 года. В апреле 2023 года у Румер и Дерека родилась дочь Лу. Весной этого года ей исполнился год. По этому случаю дочь Мур вспоминала, какими были ее роды и как ее поддерживал отец ребенка.

Напомним, недавно актриса Светлана Гордиенко ошеломила известием о пополнении в семье через месяц после новости о разводе с мужем.

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