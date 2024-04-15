Старшая дочь Елены Кравец показала, как с 7-летними братом и сестрой провела выходные в Киеве

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – показала семейную прогулку по столице на выходных.

В своем фотоблоге Мария запостила целый ряд атмосферных фото с семьей. В частности, блоггер показала своих 7-летних брата Ивана и сестру Екатерину. Все вместе они решили прогуляться по Андреевскому спуску и насладиться видами родного города и местными музыкантами.

Андреевский спуск / Фото: instagram.com/maarriill

Уличные музыканты / Фото: instagram.com/maarriill

"Как же его (Киев – прим. ред.) не любить?", - написала Мария.

На изображении Катя позирует с мороженым в сиреневом платье и солнцезащитных очках с повязкой-банданой, как и у ее брата-близнеца. На руке у девочки завязана патриотическая сине-желтая лента. Тем временем Иван одет в джинсовый образ.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Кроме того, старшая дочь Кравец опубликовала серию теплых фотографий с невероятной панорамой и Андреевской церковью, сделанных во время прогулки. В тот же вечер Мария с семьей посетила спектакль и после него осталась с невероятными впечатлениями.

Андреевская церковь / Фото: instagram.com/maarriill

Семья Елены Кравец на спектакле / Фото: instagram.com/maarriill

"Много гуляли и любовались нашим городом", - восхитила подписью дочь звезды.

Напомним, недавно 7-летний сын Елены Кравец Иван снялся в их с Марией подкасте и растрогал своим признанием.

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