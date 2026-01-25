ТСН в социальных сетях

Гламур
1942
1 мин

Старшая дочь Елены Кравец показала своего бойфренда-красавчика и публично обратилась к нему

Мария показала редкий романтический кадр.

Валерия Гажала
Мария Кравец

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец поделилась редким романтическим контентом.

В своих Instagram-сторис Мария нежно поздравила возлюбленного — танцовщика Ростислава Сидоренко — с днем рождения. Она опубликовала их совместное фото, которое было сделано в новогоднюю ночь. Возлюбленные позировали на фоне ярко украшенной елки: Ростислав нежно обнимал Марию и целовал ее в щеку, а она в ответ сияла счастливой улыбкой.

«С днем рождения, моя любовь!» — лаконично, но очень искренне подписала фото Мария.

Мария Кравец с бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец с бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец личная жизнь — что известно о ее бойфренде

22-летняя Мария Кравец уже более двух лет находится в отношениях с Ростиславом Сидоренко. Пара объединена не только чувствами, но и общим делом — оба профессионально занимаются хип-хопом.

Возлюбленные редко появляются вместе на публичных мероприятиях, впрочем большую часть времени проводят вместе в танцевальных студиях и на тренировках. Известно также, что 2026 год Мария и Ростислав встречали в одной компании и делились совместными фото.

Напомним, недавно сын голливудской актрисы Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой — что известно о романе Роана с Анной и когда состоялось предложение.

