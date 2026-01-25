- Дата публикации
Старшая дочь Елены Кравец показала своего бойфренда-красавчика и публично обратилась к нему
Мария показала редкий романтический кадр.
Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец поделилась редким романтическим контентом.
В своих Instagram-сторис Мария нежно поздравила возлюбленного — танцовщика Ростислава Сидоренко — с днем рождения. Она опубликовала их совместное фото, которое было сделано в новогоднюю ночь. Возлюбленные позировали на фоне ярко украшенной елки: Ростислав нежно обнимал Марию и целовал ее в щеку, а она в ответ сияла счастливой улыбкой.
«С днем рождения, моя любовь!» — лаконично, но очень искренне подписала фото Мария.
Мария Кравец личная жизнь — что известно о ее бойфренде
22-летняя Мария Кравец уже более двух лет находится в отношениях с Ростиславом Сидоренко. Пара объединена не только чувствами, но и общим делом — оба профессионально занимаются хип-хопом.
Возлюбленные редко появляются вместе на публичных мероприятиях, впрочем большую часть времени проводят вместе в танцевальных студиях и на тренировках. Известно также, что 2026 год Мария и Ростислав встречали в одной компании и делились совместными фото.
