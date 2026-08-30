- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Старшая дочь Лилии Ребрик неожиданно улетела в Париж и отпраздновала там своё 14-летие
Диана очаровала своей красотой на снимках из Франции.
Старшая дочь актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого Диана отпраздновала 14-летие в Париже и опубликовала праздничные фото на фоне Эйфелевой башни.
Девушка поделилась серией снимков из столицы Франции. На фотографиях она позирует у Эйфелевой башни. Другой снимок сделан рядом со стеклянной пирамидой Лувра. Для праздничной фотосессии Диана выбрала стильный образ. Она надела чёрный корсетный топ с кружевными деталями и светлые джинсы оверсайз с низкой посадкой.
«С днём рождения меня», — лаконично написала именинница.
На фотографиях Диана предстала уже без привычного детского образа — в уверенном и модном наряде. Свой особенный день дочь Лилии Ребрик решила запечатлеть на фоне одной из самых известных достопримечательностей Парижа.
Напомним, недавно Лилия Ребрик в купальнике соблазнительно позировала на фоне волн и очаровала своей фигурой.