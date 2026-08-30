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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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45
Время на прочтение
1 мин

Старшая дочь Лилии Ребрик неожиданно улетела в Париж и отпраздновала там своё 14-летие

Диана очаровала своей красотой на снимках из Франции.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Лилия Ребрик с дочерью

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Старшая дочь актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого Диана отпраздновала 14-летие в Париже и опубликовала праздничные фото на фоне Эйфелевой башни.

Девушка поделилась серией снимков из столицы Франции. На фотографиях она позирует у Эйфелевой башни. Другой снимок сделан рядом со стеклянной пирамидой Лувра. Для праздничной фотосессии Диана выбрала стильный образ. Она надела чёрный корсетный топ с кружевными деталями и светлые джинсы оверсайз с низкой посадкой.

«С днём рождения меня», — лаконично написала именинница.

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

На фотографиях Диана предстала уже без привычного детского образа — в уверенном и модном наряде. Свой особенный день дочь Лилии Ребрик решила запечатлеть на фоне одной из самых известных достопримечательностей Парижа.

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик в купальнике соблазнительно позировала на фоне волн и очаровала своей фигурой.

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