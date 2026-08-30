Старшая дочь Лилии Ребрик неожиданно улетела в Париж и отпраздновала там своё 14-летие

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Старшая дочь актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого Диана отпраздновала 14-летие в Париже и опубликовала праздничные фото на фоне Эйфелевой башни.

Девушка поделилась серией снимков из столицы Франции. На фотографиях она позирует у Эйфелевой башни. Другой снимок сделан рядом со стеклянной пирамидой Лувра. Для праздничной фотосессии Диана выбрала стильный образ. Она надела чёрный корсетный топ с кружевными деталями и светлые джинсы оверсайз с низкой посадкой.

Реклама

«С днём рождения меня», — лаконично написала именинница.

Реклама

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

На фотографиях Диана предстала уже без привычного детского образа — в уверенном и модном наряде. Свой особенный день дочь Лилии Ребрик решила запечатлеть на фоне одной из самых известных достопримечательностей Парижа.

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик в купальнике соблазнительно позировала на фоне волн и очаровала своей фигурой.

Новости партнеров