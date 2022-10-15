Старшая дочь Оли Поляковой в вечернем платье с пикантным декольте появилась на мероприятии в Лондоне

Старшая дочь певицы, тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой Маша начала обучение в Лондоне.

Как известно, в этом году девушка поступила в один из престижных музыкальных вузов в столице Великобритании. Там, как сообщила Мария, она начинает новую жизнь.

На странице в Instagram Полякова-младшая разместила фотографии, сделанные на одном из мероприятий в Лондоне в концертном зале Royal Albert Hall.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

На фото Маша предстает в изысканном вечернем ажурном платье в пол с пикантным декольте.

Как отметила девушка, это ее первые фото с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Ну вот, у меня началась новая жизнь. Я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было не понятно, а что постить, что рассказывать, когда в твоей стране война. Но, все же, жизнь продолжается. Поэтому я возвращаюсь, буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине", — поделилась планами Полякова-младшая.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что ранее Оля Полякова показала, в каких условиях ее дочь Маша будет жить в Великобритании. Артистка провела румтур по комнате общежития, где в ближайшие годы будет жить Мария.

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