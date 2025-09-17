Старшая дочь Поляковой попросила деньги у мамы забавным кавером на известный хит: "Зарабатывает как может"

Оля Полякова с дочкой

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — исполнила забавный кавер и удивила причиной обращения к маме.

В своем Instagram артистка опубликовала видео, в котором ее 20-летняя дочь спела легендарный хит группы Queen "Bohemian Rhapsody". Несмотря на оригинальное исполнение, Маша добавила и своих слов, чтобы сместить смысл на одну просьбу. Своей новой композицией девушка просила у мамы деньги и шутила, что останется голодной, если Полякова этого не сделает.

Певица в свою очередь лишь рассмеялась и заявила, что Маша никогда не растеряется. Звездная мама отметила, что девушка найдет любой способ, чтобы заработать.

"Маша зарабатывает как может…", — подписала сторис Полякова.

Дата публикации 20:05, 17.09.25 Количество просмотров 18 Оля Полякова рассмешила Сеть креативной просьбой дочери о деньгах

Отметим, что ранее Оля Полякова сообщала, что прекратила финансово поддерживать старшую дочь, которая сейчас живет в США. Артистка объяснила, что дети должны обеспечивать себя самостоятельно, а финансовые обязанности после замужества переходят к мужу.

"Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, муж есть — поэтому до свидания", — рассказала певица.

