Старшая дочь Веры Брежневой поздравила маму с 43-летием и показала их невиданные фото

Старшая дочь певицы Веры Брежневой трогательно обратилась к маме в Сети.

23-летняя Соня Киперман поздравила родного человека с особым праздником. Сегодня, 3 февраля, Вера Брежнева отмечает день рождения. В фотоблоге Киперман показала их общие архивные фото и каким было ее счастливое детство.

На одном из кадров Соня позирует с мамой среди цветов в саду, а на другом – в объятиях исполнительницы дома. Маленькую дочь певицы довольно сложно узнать, но невооруженным глазом заметно ее сходство со знаменитостью. В то же время Киперман поздравила родного человека с ее праздником.

Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"С Днем рождения, мам! Люблю тебя всегда", – поздравила Соня Киперман.

Интересно, что сама именинница пока не опубликовала никаких фото с празднования и нигде даже не упоминала о дне рождения. Лишь известно, что недавно она побывала в Париже и посетила fashion week в компании друзей.

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал редкое фото с дочерью и как с ней время во время гастролей проводит. 16-летняя Анастасия попозировала со звездным папой в одинаковых ярких луках.

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