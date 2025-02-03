Старшая дочь Веры Брежневой поздравила маму с 43-летием и показала их невиданные фото

Соня Киперман восхитила обращением к певице.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой трогательно обратилась к маме в Сети.
23-летняя Соня Киперман поздравила родного человека с особым праздником. Сегодня, 3 февраля, Вера Брежнева отмечает день рождения. В фотоблоге Киперман показала их общие архивные фото и каким было ее счастливое детство.
На одном из кадров Соня позирует с мамой среди цветов в саду, а на другом – в объятиях исполнительницы дома. Маленькую дочь певицы довольно сложно узнать, но невооруженным глазом заметно ее сходство со знаменитостью. В то же время Киперман поздравила родного человека с ее праздником.
"С Днем рождения, мам! Люблю тебя всегда", – поздравила Соня Киперман.
Интересно, что сама именинница пока не опубликовала никаких фото с празднования и нигде даже не упоминала о дне рождения. Лишь известно, что недавно она побывала в Париже и посетила fashion week в компании друзей.
Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал редкое фото с дочерью и как с ней время во время гастролей проводит. 16-летняя Анастасия попозировала со звездным папой в одинаковых ярких луках.
Читайте также:
- Канье Уэст привел полностью голую жену на "Грэмми": полиция вывела супругов с мероприятия
- Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери и довел до слез обращением к ней
- "Грэмми-2025": Бейонсе забрала главную награду, а жена Уэста пришла полностью голой