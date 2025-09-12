ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
876
Время на прочтение
2 мин

Старшая дочь Виктора Ющенко рассекретила, где сейчас находятся ее дети

Знаменитость рассказала, чем занимаются ее дочери и сын.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Виталина Ющенко

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко — дизайнер Виталина — откровенно поделилась подробностями жизни своих детей.

В семье Виталины трое детей: 25-летняя Доменика, 20-летний Виктор и 15-летняя Андриана. Каждый из них сейчас на своем этапе становления и у каждого собственные интересы. Ющенко отметила, что каждый из них занимается тем, что нравится.

"Как все, здесь. Как все дети, здесь, и мои. Виктор — на четвертом курсе в университете Шевченко. Малая, Андрианка — в 10-м классе, в школе, а старшая дочь — в творческом процессе", — рассказала Ющенко в комментарии для TabloID.

Дочь и внуки Виктора Ющенко

Дочь и внуки Виктора Ющенко

Виталина отметила, что младшая дочь пока не определилась с тем, в каком направлении хотела бы развиваться после школы. Девушка отшучивается на мамины вопросы, а сама Виталина признается, что не торопит ее.

"Пока я ее не трогаю в этом моменте. У меня такой взгляд, что как увижу некоторые интересы, несколько направлений ее интересов, то уже тогда буду на них давить. А пока направления — английский, математика, украинский язык и история. А там будет видно", — объснила она.

Таким образом, по словам Ющенко, ее дети сосредоточены на учебе и собственных увлечениях, а окончательные решения относительно будущего еще впереди.

Напомним, недавно Виктор Ющенко нежно поздравил свою жену Екатерину с важным праздником. Он поблагодарил ее за все годы супружеской жизни.

