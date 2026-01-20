Старший сын Бекхэмов публично отрекся от родителей и шокировал причинами их конфликта

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © Associated Press

Старший сын знаменитой четы футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории публично отрекся от родителей и впервые раскрыл причины их серьезного конфликта.

Бруклин Бекхэм говорит, что не стал это выносить на публику, если бы не ряд статей от СМИ, заказчиками которых якобы были звездные супруги. Сын знаменитостей говорит, что его семья строила фейковый образ и демонстрировала его на показ. С этим Бруклин еще был согласен мириться. Однако когда публике начало становиться известно об их конфликте, Бекхэмы якобы для сохранения собственной репутации начали поливать грязью жену сына - Николу Пельтц, что стало для него последней каплей.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Я не хочу примиряться со своей семьей. Мною не управляют, я впервые в жизни встал на свою защиту. На протяжении всей моей жизни мои родители контролировали нарративы в прессе о нашей семье. Показательные публикации в социальных сетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью жизни, в которой я родился. Недавно я сам видел, на что они готовы пойти, чтобы распространять многочисленное вранье в СМИ, чтобы сохранить собственный фасад", - выдал сын знаменитостей.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклин говорит, что отношения с родителями начали портиться после того, как его роман с Николой перерос в серьезную историю. По его словам, Виктория и Дэвид еще до свадьбы пытались разрушить отношения сына. Дизайнер в последнюю минуту отказалась шить платье Николе, из-за чего та срочно искала новое. Родители давили на сына, чтобы тот отказался от их фамилии. В таком случае Бруклин потерял бы часть юридических прав. Более того, сын Бекхэмов подтвердил, что Виктория действительно испортила его первый свадебный танец.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Накануне нашей свадьбы члены моей семьи сказали мне, что Никола "не по крови" и "не семья". С тех пор, как я начал отстаивать себя перед семьей, я непрерывно подвергался нападкам от моих родителей, как частным, так и публичным, и эти нападения распространялись в прессе по их приказу. Даже мои братья были задействованы, чтобы нападать на меня в социальных сетях, а затем прошлым летом они внезапно заблокировали меня", - говорит сын знаменитостей.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклин делится, что даже после свадьбы его мама не прекращала попыток испортить отношения сына, приводя в их жизнь "женщин из его прошлого", из-за чего было некомфортно ни ему, ни Николе. Несмотря на это, они с женой все равно пытались поддерживать связь с его семьей и делать вид прекрасных отношений, ради имиджа Бекхэмов. Однако в прошлом году, на юбилей отца, произошел неприятный инцидент.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклин и Никола хотели приватно поздравить Дэвида, но тот отказался, согласившись встретиться только на праздновании. По словам Бекхэма-младшего, это все из-за того, чтобы дать папарацци хорошую картинку. Впоследствии Дэвид все же согласился встретиться с сыном, но за исключением, если не будет Николы. Это было обидно как и для Бруклина, так и для его жены.

"Рассказ о том, что моя жена меня контролирует, полностью ложный. На протяжении большей части жизни меня контролировали мои родители. Я вырос в состоянии постоянной тревоги. Впервые в жизни, после того как отошел от семьи, эта тревога исчезла. Каждое утро я просыпаюсь благодарным за жизнь, которую сам выбрал, и чувствую спокойствие и облегчение", - выдал Бруклин.

Пост Бруклина Бекхэма / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Отметим, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов выдал ряд скандальных заявлений после того, как стало известно, что он заблокировал родителей в соцсетях. Кроме того, Бруклин прислал им официальное письмо, в котором сообщил, что в дальнейшем все их общение будет осуществляться через адвоката.