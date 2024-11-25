Старший сын Ирины Билык впервые за длительное время вышел на связь: где сейчас 25-летний Глеб Оверчук

Старший сын Ирины Билык, музыкант Глеб Оверчук рассекретил, где сейчас находится и чем занимается.

В своем фотоблоге он опубликовал редкое фото с друзьями на митинге по случаю 1000 дней полномасштабной войны РФ против Украины. Манифестация прошла в Барселоне, о чем свидетельствуют фото из Ассоциации Дружбы Украины и Каталонии в Instagram.

На изображении 25-летний Глеб вместе с друзьями позирует с оригинальными плакатами, напоминающими миру об ужасных кровавых преступлениях России на территории Украины. В частности, одним из написанных месседжей звездного сына было освобождение украинских защитников, которые до сих пор находятся в российском плену. Также на изображении виднеется лозунг, призывающий к прекращению геноцида украинцев, который на самом деле длится более 1000 дней.

Глеб Оверчук на украинском митинге в Испании / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Манифестация собрала более ста неравнодушных украинцев, проживающих в Испании. Шествие состоялось по центральным улицам Барселоны под гимн Украины и разнообразные лозунги. Кроме того, украинская община подчеркнула на важности увеличить гуманитарную и военную помощь для их Родины.

Глеб Оверчук на украинском митинге в Испании

Глеб Оверчук на украинском митинге в Испании

К слову, на фото видно, как изменился старший сын Ирины Билык за последнее время. Парень отрастил себе еще более длинную шевелюру, а также является поклонником черных оттенков одежды. К тому же в его сторис регулярно появляются ссылки с просьбой задонатить на разные собрания для ВСУ.

Напомним, недавно сын Потапа рассекретил, где находится его звездный отец. Также Андрей Потапенко поделился, когда он приедет к папе и чем они будут вместе заниматься.

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