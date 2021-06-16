Старший сын Виктора Павлика умилил реакцией на рождение младшего брата

Александр Павлик поздравил отца с пополнением в семье.

Первенец известного певца Виктора Павлика Александр поделился реакцией на появление на свет младшего брата.

Так, в своем фотоблоге музыкант добавил снимок отца и его жены Екатерины Репяховой с роддома. На фотографии счастливые супруги обнимают новорожденного сына. Александр мыло подписал фото:

"Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!"

instagram.com/alex_pavlik15

Напомним, вчера ночью молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила артисту сына. Певец четвертый раз стал отцом.

В эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua исполнитель поделился подробностями рождения сына. Так Виктор рассказал, что роды жены длились пять часов. Артист отметил, что сын — его абсолютная копия. Более того, музыкант добавил, что малыш похож на двух его старших детей и внука.

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