Стас Шуринс на пике популярности и сейчас: как с годами изменился певец и почему ушел со сцены

В Украине латвийский певец Стас Шуринс громко заявил о себе, приняв участие в музыкальном проекте "Фабрика звезд-3".

Продюсеры шоу не раз хвалили исполнителя за вокальные умения и композиторские способности. Тем временем поклонников артист очаровывал своей харизмой. В результате Шуринс стал победителем проекта и начал строить, казалось бы, успешную карьеру в шоу-бизнесе.

Стас Шуринс / Фото: прес-служба

Стас выпустил два альбома "Раунд 1" и "Естественный отбор", куда вошли такие хиты артиста, как "Прости", "Небо-кровь", "Ты мое", "Пока ты со мной" и многие другие. Также артист победил на шоу "Танцы со звездами". Музыканту прочили блестящую карьеру.

Однако в 2014 году Стас спешно покидает Украину и переезжает в Германию. Ходили сплетни, что певец испугался революции в стране. На самом деле Шуринс поехал лечить жену Виолетту, на которой женился в 2012 году. Девушке артиста в 2013 году диагностировали рак мозга, ей необходима была реабилитация. К счастью, возлюбленная артистка поборола страшную болезнь. Успешная операция и длительная реабилитация поставили Виолетту на ноги, а Шуринс все это время был рядом с женой и поддерживал ее. Тем временем карьера музыканта была на паузе.

Стас Шуринс / Фото: instagram.com/shurins

Когда же возлюбленная поправилась Стас решил, что пора возвращаться на сцену. В 2016 году Шуринс принял участие в немецком "Голосе страны". Артист выучил язык и даже дошел до финала. Впрочем, победу завоевать Стасу не удалось. Правда, тогда артист выпустил мотивационную композицию You Can Be, которую посвятил параолимпийским спортсменам. Все средства, заработанные благодаря этой песне, артист отправил на потребности спортивной школы для детей с проблемами зрения и слуха. Параллельно в Германии Стас открывал звукозаписывающую студию и писал треки на продажу для других певцов.

Сейчас Стас продолжает время от времени писать песни. Прошлую популярность артисту уже не удалось восстановить, хотя он пытался. Однако артист счастлив в отношениях с женой. Кстати, известно только ее имя. Шуринс ни разу не показывал избранницу публике.

Последний пост на странице артиста в Instagram было опубликован в апреле прошлого года. Тогда Стас показал ролик, где были собраны жуткие кадры войны в Украине, и призвал мир остановить убийства невинных людей.

