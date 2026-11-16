Стас Шуринс шокировал параличем половины тела в 33 года и подозрением на инсульт

Стас Шуринс / © facebook.com/stas.shurins

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Победитель украинской «Фабрики звезд» 2009 года латвийский певец Стас Шуринс, который ранее назвал причину разрыва с MamaRika, шокировал, как в 33 года у него парализовало половину тела и было подозрение на инсульт.

Состояние здоровья исполнителя резко ухудшилось в 2023 году, о чем он рассказал в интервью Славе Демину. Артист признался, что дома ему внезапно стало плохо. У певца онемело лицо, тело, и он потерял сознание. Стас Шуринс вспоминает, что в мыслях тогда было, что его или парализует, или это вообще конец. Наконец певец пришел в себя и немедленно обратился к врачам. Медики не обнаружили никаких отклонений или повреждений, но не выяснили причину ухудшения здоровья артиста.

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«В какой-то момент меня скрутило. То есть у меня свело лицо. Это было дома. Меня скрутило, вырубило. Последнее, что я помню, это мысли о том, что все, теперь или паралич, или смерть. У меня онемело полтела, меня вырубило. Я пришел в себя, словно ничего не было. Я посмотрел в зеркало, все было хорошо. Я отправился к врачу, объяснил ситуацию, меня срочно отправили на КТ или МРТ. Сказали, что не нашли никаких отклонений или повреждений», — признался артист.

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Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Сам Стас Шуринс подозревает, что это могло быть связано со стрессом. Дело в том, что певец тогда страдал апатией, бессонницей, не мог есть. Он обращался за помощью к психиатру и даже пил антидепрессанты, но лекарство ему не помогало. Наконец, артист смог побороть это состояние благодаря жене, поскольку понимал, что нужен ей.

«Я подозреваю, что, возможно, это как-то связано со стрессом. Во всяком случае, после этого я пошел к психиатру, мне выписали антидепрессанты, которые я пил недолго, потому что мне от них становилось только хуже. Я был в таком состоянии, что спал полтора часа в сутки, не мог есть, у меня была такая апатия, мне было тяжело, как в тумане. Вышел из этого благодаря моей семье, жене», — поделился певец.

Напомним, ранее Стас Шуринс впервые рассказал о страшном диагнозе жены. Артист также шокировал, какие ужасные прогнозы дают врачи.

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