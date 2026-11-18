Стас Шуринс

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Победитель украинской «Фабрики звезд» 2009 года, латвийский певец Стас Шуринс, который ранее назвал причину разрыва с артисткой MamaRika, честно признался, почему на самом деле уехал из Украины.

После победы на талант-шоу исполнителю прогнозировали успешную карьеру. Однако он в 2013 году покидает Украину и переезжает в Германию. Тем временем музыкальную карьеру артист ставит на паузу. Стас Шуринс в интервью Славе Демину признался, что в первую очередь на это решение повлияло состояние здоровья жены, которая нуждалась в лечении.

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Но, как оказалось, дело было не только в этом. Стас Шуринс говорит, что в Украине он оказался не нужен. Радиостанции не торопились брать в эфир песни певца. Более того, артист вспомнил, как уговорил все же взять его трек в ротацию, но его раскритиковали. Вместе с тем, артист прямо слышал, что Украина заинтересована в продвижении собственных артистов, тогда как он здесь никто.

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Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

«Я стал чужой. Для Латвии я непонятно кто, для Украины — я латыш, у нас есть свои, это касалось и радиостанций. Одной из последних капель было, когда меня в прямом эфире обосрали. Я очень долго уговаривал людей поставить песню в эфир. Ее поставили, но после первого припева прервали и начали рассказывать, какой у меня отвратительный английский, акцент и вообще, что мне нужно поучиться петь. Я поехал по здоровью жены и вот эти истории с радиостанциями: у нас есть свои, нам своих продвигать, а ты здесь никто», — признался артист.

Напомним, ранее Стас Шуринс рассказал о страшном диагнозе жены. Также артист шокировал, какие неутешительные прогнозы дают врачи.

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