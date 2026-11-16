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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Стас Шуринс впервые назвал причину разрыва отношений с MamaRika: "Вел себя не по-джентельменски"

Артист также признался, поддерживает ли сейчас связь с бывшей избранницей.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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MamaRika и Стас Шуринс

MamaRika и Стас Шуринс

Латвийский певец Стас Шуринс впервые назвал причину разрыва отношений с украинской певицей MamaRika.

Парочка закрутила роман в далеком 2009 году, а длился он всего полгода. Стас Шуринс в интервью Славе Демину признается, что на их разрыв на самом деле повлиял ряд факторов. Исполнитель говорит, что и у MamaRika нелегкий характер, и он вел себя не лучшим образом. Артист добавил, что на самом деле они тогда были молоды и не знали, чего хотят друг от друга.

«Мы оба были очень молоды. У MamaRika нелегкий характер, а у меня мозгов было много, но я не умел ими пользоваться. Куча моментов, в которых я вел себя не по-джентельменски. Мы были в закрытом пространстве длительное время, до конца не понимали, что мы делаем, что такое настоящие отношения. Мы были два человека, которые до конца не знали, что будет в будущем. Было нелегко. Оба наделали дел, но я не могу сказать, что горжусь тем, как я проявлялся в отношениях», — говорит певец.

MamaRika и Стас Шуринс

MamaRika и Стас Шуринс

В то же время, Стас Шуринс добавляет, что с благодарностью вспоминает эти отношения. По словам исполнителя, им из MamaRika удалось оставить все обиды друг на друга в прошлом. Сейчас они периодически поддерживают связь, хотя это не назовешь близким общением. Более того, MamaRika даже звала Стаса Шуринса на ее сольный концерт. Правда, певцу тогда не удалось приехать.

«Отношения — это очень щепетильный момент. Букетно-конфетный период заканчивается очень быстро, особенно когда возникают бытовые вопросы. Это нужно решать, с этим нужно справляться, нужно знать и уметь. Если ты не умеешь, то оба должны быть готовы учиться вместе. Возможно, мы друг от друга ждали другого. Во всяком случае, сложилось так, как сложилось. Эти отношения были в моей жизни, и я благодарен опыту, который у меня был», — добавил артист.

Напомним, недавно Стас Шуринс впервые рассказал о страшном диагнозе жены. Также артист признался, какие ужасные прогнозы дают врачи.

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