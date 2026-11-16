Стас Шуринс впервые рассказал о диагнозе жены и ужасных прогнозах врачей: "Говорят, почему вы до сих пор живы"

Стас Шуринс

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Победитель украинской «Фабрики звезд» 2009 года, латвийский певец Стас Шуринс впервые рассказал о страшном диагнозе жены Виолетты.

Исполнитель женился еще в 2012 году, хотя тщательно это скрывал. В интервью Славе Демину артист объяснил, что не хочет личную жизнь выносить на публику и тщательно оберегает ее. По словам Стаса Шуринса, он делится с поклонниками своим творчеством, музыкой. Фанаты могут узнать позицию певца или какой-то жизненный опыт из его песен.

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«В 2012 году женился. Почему это было тайной и остается ею сейчас, потому что это мое личное. Для меня нет ничего дороже моей семьи, я не хочу, чтобы туда лезли, потому что это мое. Я готов делиться с людьми опытом в пределах дозволенного. Я делюсь творчеством, музыкой. Как правило, в своих песнях я раскрываю свою жизненную позицию или опыт», — прокомментировал артист.

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Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Тем не менее некоторые подробности все же не удается скрыть. В 2013 году жена Стаса Шуринса тяжело заболела. Долгое время не могли понять, что же спровоцировало ухудшение ее состояния, а затем МРТ показала у Виолетты новообразование в голове, которое хоть и было маленьким, но агрессивным. Жене Стаса Шуринса сделали операцию в Украине, после чего они поехали в Германию на реабилитацию.

Певец признается, что состояние возлюбленной все равно оставляет желать лучшего. Исполнитель говорит, что у Виолетты на самом деле и не один диагноз. Во время лечения с одним ситуация становится лучше, а с другим — хуже. Стас Шуринс не скрывает, что им действительно тяжело, но они стараются быть оптимистами и верить в лучшее, хотя и прогнозы врачей ужасные.

Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

«Сделали операцию в Украине. После того, как вырезали все лишнее, сказали, что нужна длительная реабилитация, но тогда в Украине не было нужных медикаментов. Нам посоветовали пройти реабилитацию в Европе. Родители моей жены живут в Германии, мы уехали. Реабилитация продолжается до сих пор, не было и дня, чтобы этот вопрос не стоял на повестке дня. Там не один диагноз. Как говорится — одно лечим, а другое калечим. Поэтому у нас каждый год появляется что-то еще. Когда у нас появляется новый терапевт, он говорит: „А почему вы до сих пор живы“», — шокировал артист.

Напомним, недавно Стас Шуринс впервые за многие годы появился на публике. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит 36-летний певец.

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