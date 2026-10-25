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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Стас Шуринс впервые за много лет появился на публике: как сейчас выглядит 36-летний певец

Артист не только обратился к поклонникам, но и порадовал приятным сюрпризом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Стас Шуринс

Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Победитель украинской «Фабрики звезд» 2009 года, латвийский певец Стас Шуринс впервые за многие годы появился на публике.

Исполнитель уже исчез из публичного пространства. Артист поселился в Германии, избегал медийности и завязал с музыкальной карьерой. Однако на этот раз 36-летний Стас Шуринс порадовал сюрпризом поклонников, которые с годами о нем не забывают и до сих пор ожидают от него новостей и треков.

Артист впервые за длительное время поделился новым постом в Instagram. Исполнитель опубликовал видео, на котором можно рассмотреть, как сейчас выглядит он и как с годами изменился. Кроме того, Стас Шуринс еще и представил новый трек.

Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Певец выпустил англоязычную композицию, получившую название Open up. На видео артист обращался к поклонникам и призвал их слушать новинку от него.

«Ну, что ж, всем привет. Я только что узнал, что мой новый сингл наконец-то доступен на таких платформах, как Spotify и Apple Music. Так что переходите, проверяйте, слушайте, наслаждайтесь и помогите стать знаменитым. Ладно, люблю вас, будьте добры», — поделился артист.

Напомним, недавно звездная коллега Стаса Шуринса раскрыла, что происходит в его жизни сейчас. Также она высказалась о семье исполнителя, с которой он проживает в Германии.

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