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Стася Ровинская очаровала кадрами по семейной фотосессии с мужем и тремя детьми

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
406
Время на прочтение
1 мин
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Стася Ровинская очаровала кадрами по семейной фотосессии с мужем и тремя детьми

Стасия Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Актриса поделилась милыми фотографиями.

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинскаяя очаровала редкие кадры с семьей.

На днях супруги вместе с детьми решили устроить семейную фотосессию. Первыми кадрами по съемке Ровинская поделилась в сторис в Instagram.

Семейные кадры знаменитости с тремя детьми и мужчиной получились очень нежными и по-домашнему теплыми. Для фотосессии семья выбрала уютные образы в пастельных тонах.

Стася Ровинская с семьей / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

На фотографиях вся звездная семья весело проводила время, улыбалась и играла на камеру. А некоторые кадры получились очень трогательными.

"Наверное, была самая легкая фотосессия в жизни", — подписала кадры Ровинскаяя.

Стася Ровинская с семьей / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Напомним, что сейчас телеведущая вместе с семьей проживает в Нью-Йорке. В США Ровинская с мужем и детьми переехала в мае 2022 года. Там Стася строит актерскую карьеру, а дети уже ходят в школу и садик.

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Дата публикации
Просмотры
406
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