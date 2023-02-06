Стася Ровинская очаровала кадрами по семейной фотосессии с мужем и тремя детьми

Актриса поделилась милыми фотографиями.
Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинскаяя очаровала редкие кадры с семьей.
На днях супруги вместе с детьми решили устроить семейную фотосессию. Первыми кадрами по съемке Ровинская поделилась в сторис в Instagram.
Семейные кадры знаменитости с тремя детьми и мужчиной получились очень нежными и по-домашнему теплыми. Для фотосессии семья выбрала уютные образы в пастельных тонах.
На фотографиях вся звездная семья весело проводила время, улыбалась и играла на камеру. А некоторые кадры получились очень трогательными.
"Наверное, была самая легкая фотосессия в жизни", — подписала кадры Ровинскаяя.
Напомним, что сейчас телеведущая вместе с семьей проживает в Нью-Йорке. В США Ровинская с мужем и детьми переехала в мае 2022 года. Там Стася строит актерскую карьеру, а дети уже ходят в школу и садик.
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