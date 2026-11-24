Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

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Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская ошеломила худобой и раскрыла, как достигла таких результатов.

В последнее время знаменитость очень сильно похудела. В Instagram-stories ведущая признается, что иногда ее вообще упрекают, что это, мол, уж слишком. Однако Стася Ровинская заверила, что сейчас ей очень нравится свое тело. Кроме того, то, как выглядит ведущая, это результат ее упорной работы.

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Знаменитость говорит, что чтобы быть стройной, она активно занимается спортом, правильно питается. Правда, не обошлось и без стресса. Также Стася Ровинская заверила, что не просто худая, а у нее тоже подтянутое тело.

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«Знаю, что не всем нравится такое тело, и мне, бывает, пишут — слишком худая. Но, если честно, я много чего делаю для этого, и я себе такой нравлюсь, занимаюсь спортом, правильно питаюсь (стресс, правда, тоже влияет). У меня классный пресс и мышцы, и, мне кажется, это не просто худая, а сильная и мускулистая», — отметила ведущая.

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Напомним, в этом году стресс действительно присутствовал в жизни Стаси Ровинской. Весной она объявила о разводе с мужем, с которым 13 лет прожила в браке и от которого родила троих детей. А недавно ведущая показала обиды экс-избранника после разрыва.

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