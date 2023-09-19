Стася Ровинская ошеломила суммой, собранной в поддержку Украины в США: "Сама в шоке"

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская назвала немалую сумму, которую ей и ее коллегам удалось собрать в поддержку Украины в Соединенных Штатах.

Уже около года знаменитость вместе с семьей находится в Нью-Йорке, где занимается проведением благотворительных мероприятий вместе с украинскими артистами. На своих ивентах Стася помогает собирать средства для приближения нашей победы.

На своей странице в Instagram актриса поделилась итогами и ошеломила суммой, которую удалось собрать на мероприятиях в течение года. Как призналась Ровинская, она тоже была удивлена тем, сколько денег было собрано.

"Я обычно редко таким делюсь, но здесь сама немного в шоке. Я больше года живу в Нью-Йорке и, если вы за мной немного следите, то знаете, что я провожу здесь благотворительные мероприятия, на которых мы собираем деньги, и благотворительные аукционы. поняла, что за это время удалось собрать уже более 500 000 долларов, а в гривнах это вообще космическая сумма — 18 468 015 гривен! Спасибо всем, кто продолжает делать все возможное, на этом не останавливаемся, скоро победа", — написала Стася.

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ранее Стася Ровинская рассказала, общается ли со своей мамой скандальной актрисой Снежаной Егоровой, которая поддержала войну в Украине.

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