Стася Ровинская откровенно рассказала о жизни в США после развода: "Сама обеспечиваю семью"

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Реклама

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская 7 сентября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 34 года.

Ведущая говорит, что в этом году ее личный праздник кардинально отличается от ранее бывших. Стася Ровинская говорит, что официально начинается новая глава ее жизни, в которую она входит совсем другой. Артистка нашла себя, свою внутреннюю силу и голос. Хотя знаменитость и не скрывает, что все же приходится учиться строить все заново после завершения длительных отношений, самостоятельно обеспечивать семью и полагаться только на себя. Она искренне убеждена, что преодолеет все сложности.

Реклама

«Я живу в Нью-Йорке, сама обеспечиваю свою семью и учусь строить все заново после выхода из отношений, в которых прожила большую часть своей взрослой жизни. И именно сейчас я словно снова нашла себя. Свою силу. Свой голос. Свой интерес к жизни», — делится ведущая.

Реклама

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская говорит, что ей пришлось столкнуться со сложностями. Близкие люди делали ей больно, заставляли разочаровываться, оставляли после себя обиды. Однако это не заставило ведущую утратить веру.

«Я горжусь тем, что, несмотря на все сложности, осталась собой. Разочарование, обиды и люди, делавшие мне больно, не заставили меня перестать верить в людей. В любовь. В добро. Возможно, я даже верю в это сильнее прежнего. Я все еще влюбляюсь в мир. У людей, случайные разговоры, странные совпадения, красивый свет на домах, песня, включающаяся именно тогда, когда надо», — делится знаменитость.

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

В свой день рождения Стася Ровинская также оставила для себя главное пожелание. Знаменитость говорит, что хочет просто быть счастливой, потому что всего остального она уже добилась. Ведущая убеждена, что в ее жизни еще появится взаимная любовь и рядом свои люди.

«Я хочу быть счастливой. Хочу своих людей рядом. Хочу взаимной любви, в которой можно любить и быть любимой без страха, борьбы и необходимости это заслужить», — подытожила ведущая.

Реклама

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Отметим, Стася Ровинская прожила 13 лет в браке с режиссером Ярославом Ровинским. За это время у пары родилось трое детей. Весной этого года ведущая объявила об их разводе, при этом не назвала причин.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха раскрыла истинную причину развода с мужем-французом. Также артистка призналась, готова ли уже к новым отношениям.

Новости партнеров